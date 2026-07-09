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Аргументы и Факты

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Диетолог Залетова назвала продукты для снижения риска онкологии

Диетолог Залетова назвала продукты для снижения риска онкологии

Пищевые волокна, крестоцветные овощи и бобовые могут снижать риск развития онкологических заболеваний, рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт и кардиолог Татьяна Залетова.

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