MWM дал прогноз начала производства ракет Patriot на Украине

Налаживание производства процесс небыстрый и потребует многих месяцев подготовки.Украине потребуется не менее 12–24 месяцев, чтобы наладить пробное производство ракет-перехватчиков системы противовоздушной обороны Patriot на собственной территории, а на достижение значимых объёмов выпуска — ещё больше времени.
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