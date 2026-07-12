MWM дал прогноз начала производства ракет Patriot на Украине

Налаживание производства процесс небыстрый и потребует многих месяцев подготовки.Украине потребуется не менее 12–24 месяцев, чтобы наладить пробное производство ракет-перехватчиков системы противовоздушной обороны Patriot на собственной территории, а на достижение значимых объёмов выпуска — ещё больше времени.