Йеменские хуситы из «Ансар Аллах» опубликовали видео под названием «Ответ будет.» с перечислением возможных целей на территории Саудовской Аравии.
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Йеменские хуситы из «Ансар Аллах» опубликовали видео под названием «Ответ будет.» с перечислением возможных целей на территории Саудовской Аравии.
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