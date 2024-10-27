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Лунев о 4:3 с «Химками»: «Первый гол между ног с близкого расстояния. Второй – хороший удар, третий – рикошет. Меня беспокоят очки команды, главное – победа»

В воскресенье бело-голубые в гостях обыграли «Химки» в матче 13‑го тура Мир РПЛ со счетом 4:3. – Расскажите о пропущенных голах.

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