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Автобус №55 пустят по новому маршруту с 15 сентября

Автобус №55 пустят по новому маршруту с 15 сентября

Изменения в маршрут внесены «с целью улучшения транспортного обслуживания», заявили в мэрии. Мэрия Новосибирска анонсировала существенное изменение пути следования маршрута № 55 «Улица Спортивная – Вокзал «Новосибирск-Главный» с 15 сентября.

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