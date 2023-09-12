Автобус №55 пустят по новому маршруту с 15 сентября

Изменения в маршрут внесены «с целью улучшения транспортного обслуживания», заявили в мэрии. Мэрия Новосибирска анонсировала существенное изменение пути следования маршрута № 55 «Улица Спортивная – Вокзал «Новосибирск-Главный» с 15 сентября.
Изменения в маршрут внесены «с целью улучшения транспортного обслуживания», заявили в мэрии. Мэрия Новосибирска анонсировала существенное изменение пути следования маршрута № 55 «Улица Спортивная – Вокзал «Новосибирск-Главный» с 15 сентября.
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