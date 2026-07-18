«Удары будут только сокрушительнее»: Дандыкин раскрыл замысел блокады украинских портов

Россия перешла к тотальной морской блокаде Украины, считает военный аналитик.В ночь на субботу и в течение всего дня российские войска нанесли серию массированных ударов по портовой инфраструктуре Украины.
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