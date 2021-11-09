Новый год все ближе. В Омске откроют еще шесть елочных базаров

В Центральном округе Омска появятся шесть елочных базаров, которые будут работать круглосуточно. Стоимость сосны будет начинаться от 400 рублей за дерево, на пихту — от 700 рублей, от 1500 рублей — за ель, от 100 рублей — за новогодний букет.