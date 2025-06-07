Политолог Марков: Украина готовит атаку на корабли Тихоокеанского флота России

Киевская сторона готовит нападение на корабли Тихоокеанского флота Российской Федерации. Об этом написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков, который сослался на американское издание The Washington Post.
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