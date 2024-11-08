В приграничной с Украиной Курской области ситуация остаётся сложной. Российские Вооружённые силы продолжают оборонительные действия против украинских подразделений, которые получили приказ удерживать позиции до президентских выборов в США.
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