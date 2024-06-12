Студентка Самарского медколледжа сдала высокопоставленную родительницу. Дитя непотизма

ТН

Татьяна Недогреева

Почему страшно попасть в руки такому медику? У нас везде так. По5 дипломов имеют, а работаеют, в шоубизнесе и прочими завлекалами, где ума и знаний не надо. А сколько таких " образованных" на телевидение работает ? Полно . Они с гордостью хваляться о своих высших технических образованиях. А ума- то не хватило работать. Да и не мало среди телевизионных болтунов и медиков, которые и гоадусника не смогут поставить.Разрушена образовательная система. Это основная причина. Как она вредительски нарушена в школах, выпускает недоумок, так и дальше . Эти недоумке идут в платные учебные заведения, где официально можно за деньги не посещать лекции. По инерции эта порочная практика перешла и в бюджетные . А почему? Раньше , по окончании учебного заведения, предоставлялось рабочее место. И специалист обязан был работать 2 года или мог лешиться диплома. Это 2 года были , как испытательный срок. А поступали в учебные заведения после здачи экзаменов в школе, здав экзамены еще и учебные заведения. Конкурс был очень большой. Шел естественный отбор по знаниям. За неуспеваемость и за непосещаемость отчисляли из учебных заведений. А теперь ?