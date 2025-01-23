Ставки по вкладам растут: финансовые эксперты дают советы

На накопительных счетах рекомендуется хранить сумму, равную расходам на 2-3 месяца; прочие средства разумнее разместить в депозитах, сообщил управляющий по анализу банков и финансовых рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич в эксклюзивном комментарии нашему порталу.