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Ставки по вкладам растут: финансовые эксперты дают советы

Ставки по вкладам растут: финансовые эксперты дают советы

На накопительных счетах рекомендуется хранить сумму, равную расходам на 2-3 месяца; прочие средства разумнее разместить в депозитах, сообщил управляющий по анализу банков и финансовых рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич в эксклюзивном комментарии нашему порталу.

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