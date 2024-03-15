🇷🇺 Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон отдал голос на выборах Президента РФ По его словам, сегодняшние выборы — серьёзное событие, от которого зависит будущее в России.
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🇷🇺 Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон отдал голос на выборах Президента РФ По его словам, сегодняшние выборы — серьёзное событие, от которого зависит будущее в России.