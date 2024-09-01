Грядки после лука, чеснока и других овощей никогда не пустуют: засеиваю их этим и насмотреться не могу – нет ни сорняков, ни вредителей Ольга БезродняяУ хороших огородников грядки после сбора лука и чеснока не остаются пустыми — их сразу засевают сидератами.