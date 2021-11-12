Они боятся: поголовное ПЦР-тестирование устроили китайцы в деревнях на границе с Россией

Они боятся: поголовное ПЦР-тестирование устроили китайцы в деревнях на границе с Россией

По данным китайского телевидения в расположенном на границе с Приморьем округе Дунин на коронавирус проверили разом всех жителей окрестных деревень, приезжих сотрудников кафе и магазинов, таксистов и таможенников.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх