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Тайну Аллы Пугачевой раскрыл Сергей Зверев: “Она не чур-чурит”

Тайну Аллы Пугачевой раскрыл Сергей Зверев: “Она не чур-чурит”

Алла Пугачева сохраняет молодость благодаря простой истине, об этом заявил шоумен Сергей Зверев. Он считает, что зависть приводит к быстрому старению женщины.

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