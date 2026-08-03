Постпред США при НАТО: Киев до зимы не получит лицензию на производство ЗУР По словам постпреда США при НАТО Уитакера, Вашингтон .
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Постпред США при НАТО: Киев до зимы не получит лицензию на производство ЗУР По словам постпреда США при НАТО Уитакера, Вашингтон .
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