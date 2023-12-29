Для культовой аркады Asterix & Obelix: XXL вышел новый перевод в честь 20-летия игры Вы...

Для культовой аркады Asterix & Obelix: XXL вышел новый перевод в честь 20-летия игрыВышедшая в далёком ноябре 2003-го года на PS2, а впоследствии перебравшаяся на ПК и GameCube летом 2004-года приключенческая аркада Asterix & Obelix: XXL отметила не так давно 20-летний юбилей.