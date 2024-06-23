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Сегунда. Плей-офф. «Эспаньол» примет «Реал Овьедо» во 2-м матче за выход в Ла Лигу

В полуфиналах плей-офф Сегунды «Реал Овьедо» прошел «Эйбар» (0:0, 2:0), «Эспаньол» обыграл «Спортинг» Хихон (1:0, 0:0).

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