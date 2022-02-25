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Цены взлетят: в Приморье отменяются рейсы с машинами из Японии

Цены взлетят: в Приморье отменяются рейсы с машинами из Японии

Авторынок ДФО парализовало после начала военной операции на Украине и обвала рубля. Участники сообщают об отменённых рейсах с автомобилями из Японии.

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