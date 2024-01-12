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СССР-Россия

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Американская пропаганда - много фантазии и ни капли ума

Американская пропаганда - много фантазии и ни капли ума

  Смотрю сегодня новости и лишний раз убеждаюсь в том, что фантазия (больная) западных пропагандистов не знает предела, а вот ум и хотя бы зачатки логики отсутствуют напрочь! Конкретный пример - США сокращают помощь Украине из-за внутренних разборок.

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Комментарии
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Betahon
Нельзя не согласиться с Бернардом Шоу, как и с тем, что в руководстве страной сша в основном люди этой категории или ЛГБТ...
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22 час.
Александр Салтановский
Трудно не согласиться с классиком!
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1 час.

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