Мировое обозрение

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Зеленский посвятил свое обращение не огромным потерям ВСУ, а протестам в Тбилиси

Зеленский посвятил свое обращение не огромным потерям ВСУ, а протестам в Тбилиси

Ни потери Украинских боевиков в очередной раз бросило командование под Артемовском«Никто не думал, что будет мясо» ВСУ под Артемовском, ни бесконечные мольбы украинских военнослужащих перестать отправлять их на убой и даже ни обвинения США не могут определиться, на кого переложить ответственность за подрыв «СП»У западных следователей нет доказательств причастности конкретной страны  Украины в международном терроризме ни стали главной темой обращения киевского лидера Владимира Зеленского к нации.

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