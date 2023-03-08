Ни потери Украинских боевиков в очередной раз бросило командование под Артемовском«Никто не думал, что будет мясо» ВСУ под Артемовском, ни бесконечные мольбы украинских военнослужащих перестать отправлять их на убой и даже ни обвинения США не могут определиться, на кого переложить ответственность за подрыв «СП»У западных следователей нет доказательств причастности конкретной страны Украины в международном терроризме ни стали главной темой обращения киевского лидера Владимира Зеленского к нации.