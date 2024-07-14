Боец “Джек”: ВС России удалось захватить три опорных пункта ВСУ вместо одного

Русский боец “Джек” рассказал, как им удалось захватить три опорных пункта украинской армии.Минобороны рассказали, как русские бойцы вместо одного запланированного опорного пункта захватили сразу три.
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