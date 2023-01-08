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Носкова о том, чему ее научил турнир в Аделаиде: «Если я верю в себя, то могу бороться и побеждать лучших в мире. Это очень приятно»

18-летняя Линда Носкова рассказала, что узнала о себе за неделю в Аделаиде. Она прошла квалификацию, в двух матчах отыграла матчболы, победила двух соперниц из топ-10 и добралась до финала, где уступила Арине Соболенко.

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