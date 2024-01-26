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Углеродные выбросы станут для российского бизнеса платными

Углеродные выбросы станут для российского бизнеса платными

Выбросы парниковых газов для российских производств может стать платной уже к 2028 году. Бизнес надо обязать платить за загрязнение окружающей среды, считают чиновники – соответствующий план уже внесен на рассмотрение.

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