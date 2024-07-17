Юрист Воропаев: при получении чужого автомобильного штрафа нужно обратиться в ГИБДД

Мошенники начали создавать дубликаты водительских прав и продавать их через мессенджеры. Как действовать при получении чужого автомобильного штрафа на свое имя, рассказал юрист Лев Воропаев в беседе с «Москвой 24».
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