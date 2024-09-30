В Смоленской области СК раскрыл убийство 24-летней давности

К кровавой расправе смолянка привлекла бандита, собственную дочь и её ранее судимого любовника Исполнитель и пособник убийства, совершенного 24 года назад по заказу супруги жертвы в Смоленске, раскрыли сотрудники Следственного комитета России.
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