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Спорт Уик-Энд

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«Зениту» нужны трансферы, способные как следует всколыхнуть команду». Мнение Сергея Веденеева

«Зениту» нужны трансферы, способные как следует всколыхнуть команду». Мнение Сергея Веденеева

Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что сегодня перед питерским клубом открываются разные варианты выхода из тревожной ситуации.

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