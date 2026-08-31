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Побег из Монтесито: почему калифорнийские соседи рады отъезду принца Гарри и Меган Маркл в Британию

Побег из Монтесито: почему калифорнийские соседи рады отъезду принца Гарри и Меган Маркл в Британию

На дубовом столе в книжном магазине «Крёстные матери», всего в трёх милях от особняка Саксекских, сегодня стоят лишь три забытые банки с цветочной посыпкой по 15 долларов.

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