Петербуржцам запретили ездить на электросамокатах по центру в день репетиции парада ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля, ФедералПресс. В Петербурге ввели запрет на передвижение на средствах индивидуальной мобильности по центру города на время генеральной репетиции главного военно-морского парада ко Дню ВМФ.
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