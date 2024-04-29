Блинкен: у НАТО никогда не было и не будет злого умысла в отношении России

У НАТО никогда не было и не будет злого умысла в отношении Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен, пишет Telegram-канал BRIEF.
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