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Дубинский: Зеленский использует в своих целях бедственное положение солдат ВСУ

Дубинский: Зеленский использует в своих целях бедственное положение солдат ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказался по поводу действий Владимира Зеленского на фоне его использования бедственного положения ВСУ для привлечения дополнительной поддержки со стороны Запада.

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