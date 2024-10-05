Дубинский: Зеленский использует в своих целях бедственное положение солдат ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказался по поводу действий Владимира Зеленского на фоне его использования бедственного положения ВСУ для привлечения дополнительной поддержки со стороны Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии