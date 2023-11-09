Красивые открытки и анимация в День полиции, 10 ноября, для ваших друзей и близких Анна Федорова10 ноября в России отмечается важный праздник — День сотрудника органов внутренних дел, хотя многие привыкли называть его «Днем полиции».
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