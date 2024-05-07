Россиянам назвали удачные дни для финансовых операций

Эксперт по фэншуй раскрыла удачные и неблагоприятные дни для операций с деньгами в мае Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова раскрыла изданию «Москва 24» удачные и неудачные дни в мае для любых финансовых дел.
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