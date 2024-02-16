Участники СВО в ЛНР получили комплексы подавления дронов

Betahon

Так, для обывателя: какое отношение к снабжению фронта "Волнорезами" имеют декларирующие себя руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин и руководитель центрального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Александр Амелин?! Они что за станком стояли, или деньги давали рабочим?!