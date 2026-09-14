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FiNE NEWS

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СБУ по поручению Зеленского намерена атаковать НАБУ и окружение Буданова

Служба безопасности Украины (СБУ) по поручению президента Владимира Зеленского намерена оказать давление на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и главу офиса президента Кирилла Буданова, который включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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