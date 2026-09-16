В США при крушении новостного вертолета погибли 3 человека

В американском штате Калифорния три человека стали жертвами крушения новостного вертолета.По информации телеканала CBS, инцидент произошел накануне вечером в округе Лос-Анджелес.
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