Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов был отстранен от должности по инициативе учредителя.
«Спящие» захватили руководство российской наукой
Комментарии
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59
Кем?
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22 час.
Nikolay Zakharov
Гарбузова выпускать как рыжего из страны нельзя,он же носитель гос тайн страны,а вот поселение-колонию обеспечить необходимо.
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12 час.
Галина глушкова
Так в этих службах тоже сидят дети, племянники и прочие родственники. У нас уже много лет все государственные хлебные и что-то значащие должности заполняются по родству или кумовству.
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4 час.
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