Владимир Зеленский и его команда даже не пытаются скрыть, что списали всех ВСУ в расход. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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