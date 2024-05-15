Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Рада списала ВСУ в расход – нацист Дикий

Рада списала ВСУ в расход – нацист Дикий

Владимир Зеленский и его команда даже не пытаются скрыть, что списали всех ВСУ в расход. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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