В небольшом посёлке Пермского края, сильно поссорились, две женщины! Это только затравка! И вот одна решила, отомстить как говориться, чисто по женски! Оговорить, но не противницу, а её мужа, и не сама, а подговорила дочку-школьницу, это сейчас мейнстрим такой в РФ, оговаривать мужчин в педофилии! И мужа противницы закрыли в СИЗО, а что, это очень тяжкая статья 132 ч.
Дети как новое абсолютное оружие
Комментарии
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Надо строже наказывать за клевету. Тем более за подобную клевету.
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3 час.
михаил дуванов
засранник ты. а не странник
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1 час.
Евгений МакЛауд
пока в прокуратурах сидят пидорасы, шансов у мужиков нет.
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26 мин.
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