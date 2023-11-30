Дети как новое абсолютное оружие

В небольшом посёлке Пермского края, сильно поссорились, две женщины! Это только затравка! И вот одна решила, отомстить как говориться, чисто по женски! Оговорить, но не противницу, а её мужа, и не сама, а подговорила дочку-школьницу, это сейчас мейнстрим такой в РФ, оговаривать мужчин в педофилии! И мужа противницы закрыли в СИЗО, а что, это очень тяжкая статья 132 ч.