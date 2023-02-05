Ученые создали нейросеть, подбирающую хобби для замедления старения

Ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета и Центра регенеративной медицины Эдинбургского университета разработали нейросеть, способную подбирать увлечения и интересы для человека, чтобы замедлить старение.
Ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета и Центра регенеративной медицины Эдинбургского университета разработали нейросеть, способную подбирать увлечения и интересы для человека, чтобы замедлить старение.
Свежие комментарии