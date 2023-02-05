Аргументы и Факты

48 885 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Впрочем можно предложить этому академику такой вариант. Он лично возглавляет переговоры, а в случае их не выполнения ...Академик Арбатов:...
  • Андрей Шишинов
    Он что, на всю голову больной? укронацисты не выполняли минск-1. укронацисты не выполняли минск-2. укронацисты не вып...Академик Арбатов:...
  • Надежда Никитина
    ФША пусть знают, что и за их лужей достанут. Бойтесь.В США изучили обо...

Ученые создали нейросеть, подбирающую хобби для замедления старения

Ученые создали нейросеть, подбирающую хобби для замедления старения

Ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета и Центра регенеративной медицины Эдинбургского университета разработали нейросеть, способную подбирать увлечения и интересы для человека, чтобы замедлить старение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх