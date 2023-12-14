«Отменяем Третью мировую». За что воюют в Донбассе

@ Юрий Васильев/ВЗГЛЯД Tекст: Юрий Васильев, Краснодон – Саур-Могила – Москва Агрессивное желание нынешних украинских властей ущемить права русских, расистские рассуждения европейского начальства на тему садов и джунглей, чествование пожилого эсэсовца в парламенте по ту сторону океана.
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