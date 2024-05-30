Индия увидела китайские истребители у своих границ

Китай разместил истребители пятого поколения J-20 на военном и гражданском аэродроме в Шигадзе (второй по величине город в Тибете и столица региона Цанг), расположенном в 150 километрах от индийской границы, утверждает индийский телеканал NDTV, ссылаясь на спутниковые снимки.