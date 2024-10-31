Более 200 ветхих зданий отремонтировали в Москве за 10 месяцев

За 10 месяцев в столице отремонтировали 219 ветхих строений. Восстановлением таких зданий занимаются специалисты Госинспекции по недвижимости совместно с федеральными и столичными органами власти и с собственниками.
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