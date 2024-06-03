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Новости экономики России

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Hipgnosis Songs соглашается на поглощение Blackstone за $1,58 млрд

Британский инвестиционный фонд, работающий в музыкальном секторе, Hipgnosis Songs Find, где размещен каталог таких исполнителей, как Нил Янг, Шакира и Red Hot Chili Peppers, согласилась на более выгодную сделку по поглощению Blackstone за $1,58 млрд.

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