Hipgnosis Songs соглашается на поглощение Blackstone за $1,58 млрд

Британский инвестиционный фонд, работающий в музыкальном секторе, Hipgnosis Songs Find, где размещен каталог таких исполнителей, как Нил Янг, Шакира и Red Hot Chili Peppers, согласилась на более выгодную сделку по поглощению Blackstone за $1,58 млрд.