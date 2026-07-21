Эксперт Дмитрий Сорокин оценил обещания Майи Санду о европейской интеграции Молдавии. На фоне экономического кризиса и массовой миграции, эти обещания утратили свою привлекательность из-за неисполнения условий ЕС и коррупции в стране.
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