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Царьград

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Эксперт Сорокин раскрыл, как коррупция тормозит интеграцию Молдавии

Эксперт Сорокин раскрыл, как коррупция тормозит интеграцию Молдавии

Эксперт Дмитрий Сорокин оценил обещания Майи Санду о европейской интеграции Молдавии. На фоне экономического кризиса и массовой миграции, эти обещания утратили свою привлекательность из-за неисполнения условий ЕС и коррупции в стране.

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