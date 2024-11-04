Смерть в электричке и комбайн на путях РЖД под гимн машиниста. Октябрьский обзор аварий, преступлений, глупостей и прочих событий на железных дорогах России

Начнём с двух событий, произошедших в сентябре, но не вошедших в наш предыдущий обзор. Наши коллеги сообщили о том, что 10 сентября на перегоне Кяппесельга — Перегуба на Октябрьской ж/д случился отцеп хвостового вагона.