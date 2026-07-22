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Царьград

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Эксперт ВШЭ рекомендовал учить школьников безопасно использовать ИИ

Эксперт ВШЭ рекомендовал учить школьников безопасно использовать ИИ

Эксперт ВШЭ Александр Милкус заявил о необходимости обучать школьников безопасному использованию ИИ. Исследование показало, что 68% учеников 6–7-х классов и 90% старшеклассников используют нейросети, что требует развития критического мышления.

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