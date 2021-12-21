Губернатор Кемеровской области попал в аварию

В Кемеровской области произошло ДТП с участием автомобиля главы региона Сергея Цивилева. По данным пресс-службы губернатора, результате аварии жертв нет, но несколько человек получили ранения.
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