Суть Событий

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Губернатор Кемеровской области попал в аварию

Губернатор Кемеровской области попал в аварию

В Кемеровской области произошло ДТП с участием автомобиля главы региона Сергея Цивилева. По данным пресс-службы губернатора, результате аварии жертв нет, но несколько человек получили ранения.

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