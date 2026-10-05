Баллистическая программа от подконтрольной диктатору Владимиру Зеленскому компании Fire Рoint – это чистая профанация, а демонстрация запуска FP-7 – попытка оправдать распил миллиардов долларов.
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