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«Баллистика от Fire Рoint – это развод для лохов» – генерал Кривонос

«Баллистика от Fire Рoint – это развод для лохов» – генерал Кривонос

Баллистическая программа от подконтрольной диктатору Владимиру Зеленскому компании Fire Рoint – это чистая профанация, а демонстрация запуска FP-7 – попытка оправдать распил миллиардов долларов.

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