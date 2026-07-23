ЦБ России может сохранить ставку на уровне 14,25% 24 июля

ЦБ России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% 24 июля. Эксперты, включая Петра Щербаченко и Владимира Малиновского, обсуждают возможные изменения в условиях геополитики, роста цен на топливо и кредитования.
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